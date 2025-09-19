Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde, Ajzea Kenan, govorio je o teškim trenucima koje je "pregurao" prošle sezone i otkrio da bi voleo da igra u Zvezdi do kraja karijere.

Nakon razčaravajućeg finiša sezone, u kom je Zvezda ostala bez plasmana u plej-of Evrolige, titule ABA lige i domaćeg prvenstva usledila je velika rekonstrukcija tima. Spekulisalo se da bi i Kenan mogao da napusti crveno-bele, ali to se nije dogodilo. Amerikanac je ostao u klubu i sa nestrpljenjem čeka start nove sezone u koju njegov tim ima velike ambicije.

U razgovoru za "Meridian sport" Kenan je otkrio da je tokom svoje prve sezone u Zvezdi prolazio kroz izuzetno teške momente. Ostao bez troje izuzetno bliskih ljudi i da zbog obaveza prema klubu nije bio u mogućnosti da bolnim trenucima bude sa svojima.

"Bilo je veoma teško za mene. Pre svega, mrzim da gubim. Ali, u košarci se dešava mnogo toga – mi kao igrači i treneri pokušavamo da ne izmišljamo izgovore. Realnost je bila da nismo bili zdrava ekipa na kraju. Imali smo nekoliko izazova i to je deo igre. Nažalost, bili smo s druge strane tog ishoda i nismo završili kako smo želeli", kaže Kenan i otkriva sa kakvim teškoćama se suočavaju profesionalni sportisti.

"Možda navijači ili mediji misle da smo mi roboti. Mi imamo osećanja, porodice, situacije koje nam se dešavaju u životu. Košarka nije jedino u životu. Imam porodicu, decu, emocije. Izgubio sam neke ljude koji su bi bili bliski, a nisam mogao prisustvovati sahranama. To je bolelo. Moj posao je da budem ovde i izađem pred 20 hiljada navijača – osećao se dobro ili ne", rekao je Kenan.

Srećan je u Beogradu i voleo bi da u Crvenoj zvezdi zavši svoju profesionalnu karijeru.

"Srećan sam što sam i dalje deo Zvezde. Za mene je najbitnije da uvek budeš tamo gde si zaista želeo da budeš. A ja se od dolaska ovde osećam kao kod kuće. Znam da je ovo i biznis – šta god da uprava odluči u bilo kom trenutku, to je na njima. Ako žele da ostanem, voleo bih da ostanem. Ako ne žele, nema problema, neću biti ljut ni na koga. To je biznis. Hoću da budem ovde dokle god me žele. Ako to bude do kraja karijere – biću ovde do kraja karijere. Ako ne, ostajemo prijatelji i idemo dalje", poručio je Amerikanac.

Kurir sport/Meridian sport