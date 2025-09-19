Slušaj vest

Srpski košarkaš Miroslav Raduljica podelio je neprijatno i uznemirujuće iskustvo koje je doživeo pre nekoliko godina, kada se suočio s agresivnim "fanom".

O ovom incidentu Raduljica je govorio u podkastu koji vodi kapiten grčkog Marusija, Haris Janakopulos. Upravo je Marusi bio poslednji klub u njegovoj karijeri, gde je proveo prethodne dve sezone.

Iskusni centar osvrnuo se i na cenu koju često plaćaju javne ličnosti, ističući da popularnost sa sobom nosi i neprijatne trenutke, koje ni on nije uspeo da izbegne.

"Naravno, postoje fini ljudi sa manirima koji žele fotografiju ili razgovor. Ali većina ljudi ima pogrešan pristup. Samo zato što vas vide na televiziji daju sebi za pravo da misle da ste odrasli zajedno", rekao je Raduljica, pa se prisetio jednog neprijatnog iskustva:

"Imao sam jednu zaista gadnu situaciju pre nekoliko godina. Bio sam u selu i momak je izvadio pištolj samo zato što nisam želeo da se slikam sa njim. Bilo je preglasno, nisam čuo šta je govorio, bio je zaista agresivan - udarao me je, grlio me je. To je nešto najgore što može da vam se dogodi", prisetio se Raduljica.