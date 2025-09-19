Bivši košarkaš Crvene zvezde Džordan Lojd blizu dogovora!
MONAKO PRISTAO: Džordan Lojd pred potpisom!
Bivši košarkaš Crvene zvezdeDžordan Lojd na pragu je prelaska u redove Anadolu Efesa, prenose evropski mediji.
Monako je prihvatio otkupnu klauzulu, čime je američki bek otvorio put ka Istanbulu.
Džordan Lojd na Eurobasketu Foto: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia, Nicholas Muller/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Iako je Real Madrid bio zainteresovan da ga dovede, složena situacija sa njegovim pravima, koja je i dalje delimično kontrolisala Valensija, usporila je pregovore i praktično izbacila „kraljevski klub“ iz trke.
Lojd je protekle godine u Evroligi i reprezentativnim nastupima pokazao visok nivo igre. Posebno se istakao na Evrobasketu, gde je kao naturalizovani član selekcije Poljske beležio prosečno 22,4 poena i predvodio tim do četvrtfinala.
