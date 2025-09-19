Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan polako brusi formu i ulazi u novu sezonu sa manje više istim timom koji je u junu mesecu ove godine objedinio trofeje i ABA lgii i KLS-u.

Uz sitne kozmetičke promene, ali i čekujući pojačanje na mestu centra, Partizan ulazi u novu sezonu, a prva prepreka crno-belima na startu Evrolige biće Dubai (30. septrmbar).

Tokom priprema u Partizanu se posebno istakao Dvejn Vašington, koga su crno-beli odlučili da zadrže na kraju prošle sezone i očito nisu pogrešili.

Vašington je tokom pet pripremnih mečeva Partizana pokazao da je bez premca najbolji napadač crno-belih, čak i razvnovrsniji od Sterlinga Brauna - koga sa druge strane krasi konstatntnost tokom cele sezone.

Protiv Virtusa Vašington je ubacio 27 poena, Napoliju je dao 17, a PAOK-u 21. U meču sa Makabijem Vašington je brojao do 18, dok je Panatinaikosu ubacio 19 koševa. To je ukupno 20.4 poena po meču u prethodnih pet mečeva - respektabilna brojka!

Protiv "zelenih" je Vašington u prvoj deonici vezao čak četiri pogođene trojke i još jednom pokazao sa kakvim napadačkim arsenalom Partizan ulazi u novu sezonu.

Vašington, Milton, Karlik Džons i Serling Braun, uz Džabari Parkera na mestu četvorke, obećavaju Partizanu mnogo bolji napadački učinak u predstojećoj sezoni.

Ipak, papir je jedno, a teren nešto drugo. Sezone još uvek njije počela, a ukoliko Partizan klikne na vreme, od crno-belih možemo očekivati mnogo.

