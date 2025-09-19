Na korak je od transfera!
uskoro stiže
POJAČANJE ZA ABA LIGU: Bivši igrač Partizana pred potpisom!
Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Gegić u narednoj sezoni će, kako stvari stoje, igrati za Split.
Iako su mnogi navijači Bosne priželjkivali Gegića u sarajevskom klubu, od naredne sezone novom članu ABA družine, to se ipak neće desiti.
Split - Partizan, ABA liga, košarka Foto: Split / Ivica Cavka
Gegić je prethodnu sezonu igrao za Zadar, i to veoma dobro, no nakon teške povrede početkom godine ranije je završio sezonu i sporazumno napustio klub.
Nakon što se u potpunosti oporavio, na Eurobasketu je u dresu reprezentacije BiH u proseku po meču beležio osam poena, tri skoka i tri asistencije a njegovim dobrim igrama su, očito, bili zadovoljni u Splitu, te su se zainteresovali za saradnju.
u Sezoni 2018/2019 igrao je za Partizan.
