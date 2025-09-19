Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Fenerbahče sa 77:67 u pripremnom meču odigranom na Kritu.

Posle utakmice u Grčkoj, trener Crvene zvezdeJanis Sferopulos zabrinuo je sve navijače kluba sa Malog Kalemegdana.

Povrede čak četiri košarkaša trenutno koče novi tim crveno-belih. Među novima koji nisu u stanju da izađu na teren je kapiten Zvezde Ognjen Dobrić:

- Sve prijateljske utakmice koje igramo služe da pronađemo našu hemiju, da pronađemo naše uloge. Naravno, želimo da pobedimo, ali rezultati sada nisu toliko važni. Izgubili smo ubedljivo od Pariza. Dobro, pobedili smo naredne dve utakmice, ali za mene to u ovom delu sezone nije bitno. Najvažnije je da svi igrači, pre svega, uđu u dobru formu. Drugo, da pronađemo našu hemiju, da pronađemo naše uloge. Nažalost, danas nam nedostaju četvorica važnih igrača iz različitih razloga. Nedostaju nam Kalinić, Davidovac, Plavšić i Dobrić. Dobrić je ovde, ali ima manju povredu koju je vukao još iz reprezentacije, i znate da su nam i oni potrebni - rekao je Sferopulos.

Nastavio je iskusni strateg u dahu.

- Igrači koji su danas igrali počinju da daju ono što želimo, počinju da igraju bolje. Sa boljom komunikacijom. To je i normalno jer imamo devet novih igrača i želimo da izgradimo našu igru. Želimo da izgradimo saradnju i u odbrani i u napadu. Što više budemo trenirali i igrali utakmice, bićemo sve bolji i bolji. To je meni najvažnije. Naravno, kada pobeđuješ u nekim utakmicama, to ti daje dobar pravac i pokazuje da si na pravom putu.

Posebno je istakao mladog Miljenovića, koji je dao pet poena protiv Fenera i pokazao da strah ne postoji u njegovom rečniku.

- Imamo mnogo stvari koje moramo da popravimo. Ovo je tek početak. Takođe, zadovoljan sam kako je Miljenović odigrao. To je bila njegova prva utakmica na evroligaškom nivou. On je mlad srpski igrač na koga mnogo računam i on mora da nastavi da igra na isti način - zaključio je Sferopulos.

