Nije tajna da jedna od najvećih NBA zvezda današnjice Luka Dončić navija za Crvenu zvezdu.

"Delije" često, priželjkuju u svojim najluđim snovima, da Luka okonča svoju karijeru u dresu Zvezde, ali Dončić više gleda ka Madridu nego prema srpskoj prestonici.

U intervjuu za "Wall Street Journal", Dončić je govorio o mogućnosti da karijeru završi u Madridu, gde je počeo svoj profesionalni put.

"Da biste igrali za Real Madrid, morate da budete zaista dobri", rekao je Luka, a na direktno pitanje da li bi razmislio o povratku, bez oklevanja je odgovorio: "Naravno. Oni su me odgojili", podvukao je Dončić.

Dončić je iz rodne Ljubljane u Madrid stigao sa samo 13 godina, a za prvi tim debitovao je 2015. godine. U naredne tri sezone osvojio je Evroligu, bio MVP Fajnal-fora i 2018. postao najmlađi MVP Evrolige u istoriji.

Zatim je usedio odlazak u NBA ligu gde je nepunih sedam sezona igrao za Dalas, nakon čega su ga Maveriksi trejdovali u Los Anđeles Lejkerse.

