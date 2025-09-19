Slušaj vest

Pobedila je Crvena zvezda aktuelnog šampiona Evrope, ekipu Fenerbahčea, rezultatom 77:67 u prijataljskom okršaju na Kritu.

Ipak, navijačima Zvezde nije bilo svejedno kada je Devonte Grejem, letošnje pojačanje crveno-belih, nakon jednog prodora ostao da leži na parketu.

Najzvučnije pojačanje Zvezde ovog leta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TOM PENNINGTON / Getty images / Profimedia, Cole Burston / Getty images / Profimedia

Izašao je odmah iz igre, da bi se nedugo nakon toga vratio na teren.  Ipak, uskoro je završio utakmicu već u prvom poluvremenu.

Do kraja meča smo imali priliku da Grejem gledamo kako sa klupe bodri saigrače, ali na teren se nije vraćao.

Grejem je prilikom tog prodora pao, a jedan igrač Fenera ga je nehotice nagazio.

Svi se nadaju da će sa Grejemom sve biti u najboljem mogućem redu pred start nove sezone.

