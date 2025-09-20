Slušaj vest

Posle trijumfa nad Partizanom u pripremnom meču u Australiji, trener Panatinaikosa Ergin Ataman izjavo je da će njegov tim sigurno biti učesnik Fajnal-fora Evrolige u novoj sezoni i ne samo to...

Turčin ističe da je njegova ekipa toliko moćna da bi i da od nje napravi dva tima, oba bila među četiri najbolja u Evropi.

"Verujem da bi Panatinaikos ove sezone, čak i kada bi izašao na teren sa dva različita tima, oba tima mogla da se bore za Fajnal-for", izjavio je Ataman.

Sipao je hvalospeve na račun svoje ekipe.

"Imamo sjajan tim. Već poslednje dve godine smo sjajan tim, a sada su se priključili i neki novi igrači. Verujem da ćemo se ove sezone boriti za sve naše velike ciljeve", kaže Ataman i dodaje:

"Sada smo u pripremnom periodu. Neki igrači su tek došli sa Evropskog prvenstva. Ali, kao što vidite, naš sistem je isti. Devedeset odsto ekipe je isto, a i oni koji su novi doprineće. Vasilis Toliopulos će nam, kao što je juče pokazao, mnogo pomoći, veoma je pametan igrač".

Ataman očito nije naučio lekciju sa Eurobasketa. I u Rigi je sramno potcenjivao protivnike. Tri nedelje nije zatvarao usta, busao se u grudi, stiskao pesnice, govorio da je najbolji u Evropi i da nikada ne gubi finala i to mu se obilo o glavu. Bio je ubeđen da će njegova Turska osvojiti Eurobasket, ali to se nije dogodilo. Nemačka je posle preokreta slavila u velikom finalu 88:83 i tako zapušila usta prepotentnom selektoru Turske.

Hranio je ego, dizao sebe i svoje igrače u nebesa i konstantno potcenjivao i provocirao rivale, a onda je dobio žestok šamar. Čovek koji ne zatvara usta i konstantno sebe stavlja u prvi plan - zanemeo je nakon velikog finala Eurobasketa.

Delovalo je da je konačno naučio lekciju, ali ne - Ataman je nepopravljiv. Opet je nastavio po starom. Ko zna, možda mu se obije o glavu...

