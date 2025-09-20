Slušaj vest

Novi centar Milana, Devin Buker, doživeo je povredu na pripremnom turniru na Kritu.

Košarkaš koji je prošle sezone blistao u dresu Bajern Minhena, požalio se na povredu tokom duela sa Olimpijakosom, izašao je iz igre i više se nije vraćao na teren.

Devin Buker
Devin Buker

Još uvek nije poznato o kakvoj povredi se radi i koliko će veliko pojačanje Armanija pauzirati, očekuje se da će klub uskoro objaviti detalje.

Podsetimo, trener Etore Mesina je nedavno otkrio da se Marko Gudurić sa Eurobasketa vratio sa ozbiljnim tendonitisom.

Kako je istakao prekaljeni stručnjak, Gudurić je došao sa ozbiljnom upalom tetiva i da će se vrlo pažljivo uvoditi u trenažni proces i celokupan tim "manekena".

"Vratio se sa prilično ozbiljnim tendonitisom. Moramo da čekamo i da vidimo, ali moraćemo da budemo oprezni", rekao je Etore Mesina i najavio da će doktori Olimpije imati pune ruke posla.

