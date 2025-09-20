Slušaj vest

Specijalizovani košarkaški portal "All U Can Heat", koji pomno prati dešavanja u franšizi Majami Hita, smatra da je vreme da klub produži ugovor sa srpskim reprezentativcem Nikolom Jovićem i da mu obezbedi ozbiljniju ulogu u timu.

Reprezentacija Srbije doživela je ozbiljan debakl na nedavno održanom Eurobasketu u Rigi, pošto je doživela eliminaciju već u osmini finala. Ipak, jedna stvar može da raduje ljubitelje košarke u Srbiji - partije mladog Nikole Jovića. As Majamija ostavio je sajajn utisak, uz Nikolu Jokića bio je jedan od najboljih igrača u timu i pokazao je da bi u budućnosti mogao biti pravi lider naše reprezentacije.

Njegovi sjajni nastupi nisu prošli nezapaženo ni na Floridi.

"Cena će mu samo rasti. Hit mora da uloži u Jovića sada, pre nego što njegova vrednost eksplodira", piše autor teksta Zak Bakli.

Jović je u prethodne dve sezone imao prosek šuta za tri poena iznad 37 odsto, a efikasnost mu je konstantno rasla.

Kada se statistika prilagodi na 36 minuta, prošle sezone beležio je 15,4 poena, 4,1 asistenciju i 59,5 odsto šuta iz igre, što su njegove najbolje brojke u karijeri.

"Iako nije zagarantovano da će napraviti veliki iskorak, deluje kao igrač savršen za modernu NBA ligu. Visina od 208 centimetara i napadačke veštine daju mu veliki potencijal", navodi se u tekstu.

1/9 Vidi galeriju Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Američki portal ističe da Jović mora da radi na konstantnosti i odbrani, ali da je reč o uobičajenim problemima kod mladih igrača.

"Kada se i to popravi, njegove napadačke sposobnosti biće u potpunosti izražene", piše All U Can Heat.

Zato se naglašava da bi Majami trebalo da što pre obezbedi njegove usluge novim ugovorom, u rasponu od 12 do 15 miliona dolara godišnje.

"Taj iznos mogao bi da deluje kao prava sitnica već za sezonu ili dve, ukoliko ostvari očekivani napredak", dodaje portal.

Zaključak američkih medija je jasan - pregovori oko produžetka saradnje sa Nikolom Jovićem moraju biti prioritet kluba.

"Zvanično je došlo vreme da mu daju novac" poručio je novinar Zak Bakli.

Kurir sport