otvorio dušu
NEKADA JE IGRAO ZA PARTIZAN: Mekintajer bez dlake na jeziku o "grobarima"!
Plejmejker Crvene zvezdeKodi Miler Mekintajer, u leto 2024. godine, odlučio se da zarije nož u srce navijačima Partizana i potpiše za crveno-bele.
Mekintajer je u intervjuu za "Meridian sport" govorio o navijačima Partizana:
Kodi Miler-Mekintajer Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević
- To je i mene iznenadilo, mislio sam da će biti gore. Ali uvek su bili korektni i poštovali me, i njihovi navijači i naši. Možda sam imao sreće, ali do sada je sve bilo u redu - rekao je Mekintjer.
Podsetimo, Mekintajer je za Partizan nastupao u sezoni 2020/2021.
