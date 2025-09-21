Slušaj vest

Nacionalni 3x3 tim Srbije do 23 godine ostvario je ogroman uspeh pošto je osvojio drugo mesto na Svetskom prvenstvu u Kini.

KSS reprezentacija Srbije u basketu 3x3 Foto: www.kss.rs

 Srbija je u finalu poražena od Litvanije rezultatom 19:14.

Srbija je otvorila finale 3:0, ali su Litvanci uzvratili serijom 5:0.

Najviše problema je zadavao Lelijukas koji je postizao mnogo lakih poena. Jocis je pogodio srećnu dvojku, što je još više olakšalo posao Litvancima.

Srbija je uspela da stigne na jedan poen minusa, imala i nekoliko napada da preokrene tok meča.

Jocis i Rubinas su u poslednjem minutu pogodili dvojke i tako napravili nedostižnu prednost.

Prethodno je naš tim u polufinalu bio ubedljiv protiv Hrvatske rezultatom 17:10.

Litvanija je inače šampion Evrope u seniorskoj konkurenciji, pa je tako kompetirala dva zlata.

Srbija je nastupala u sastavu Vuk Vukićević, Miloš Cvrkota, Lazar Kovačević i Marko Đorđević.

