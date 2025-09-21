Slušaj vest

Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović iskoristio je psoetu Australiji da se susretne sa biznis liderima u oblasti sporta, košarke i automobilske industrije.

Mijailović je imao, kako se navodi, "inspirativan susret" sa gospođom Robin Denholm, vlasnicom Sidnej Kingsa i predsednicom Borda direktora kompanije Tesla Motors.

Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Razmena viđenja spoja sporta i biznisa iz perspektive potpuno različitih tržišta, obeležila je ovaj srdačan razgovor.

- Naši domaćini u Australiji, učinili su sve da se Panatinaikos i Partizan na drugom kraju sveta osećaju kao kod kuće - rečeno je iz KK Partizan.

