Pored Alekseja Pokuševskog, Frenka Nilikina i trenutno jedinog centra po vokaciji u taboru Partizana, Tajrika Džonsa, crno-beli se suočavaju sa novim povredama uoči starta sezone 2025/2026.

Partizan je na turniru u Australiji nakon poraza od Panatinaikosa, slavio u nedelju ujutru po našem vremenu protiv Sidnej Kingsa rezultatom 93:90.

Na toj utakmici trener crno-belih Željko Obradović nije mogao da računa na Dvejna Vašingtona i Dilana Osetkovskog, a u kasnijoj izjavi strateg Partizana je otkrio šta se tačno desilo sa pomenutim tandemom:

- Pre svega želim da se zahvalim našim ljudima koji su na obe utakmice, u Melburnu i u Sidneju, došli u velikom broju i pružili nam izuzetnu podršku. Hvala i svima iz organizacije turneje i ljudima moji su bili uz nas u svakom trenutku. Njima pripadaju najveće zasluge što smo proveli divno vreme u Australiji.

Što se tiče terena, Partizan je u drugom meču pobedio Sidnej Kingse, a Obradović referisao o novim kadrovskim problemima.

- Imamo novih problema s povredama. Pored igrača koji nisu doputovali, danas nismo mogli da računamo i na Osetkovskog i Vašingtona. Osetkovski je ostao u hotelu zbog prehlade, dok je Vašington pošteđen napora zbog problema sa nožnim palcem. Zadovoljan sam kako su ostali igrači na terenu odgovorili na takvu situaciju i izborili pobedu protiv vrlo dobrog i dinamičnog rivala.

Navijačima se zahvalio i Karlik Džons, oduševljen je što je i u ovom kraju sveta tim imao sjajnu podršku.

- Naši navijači su fantastični i ima ih svuda. Iako mi je ovo druga sezona u Partizanu i uvek očekujem da ćemo imati podršku sa tribina gde god da igramo u svetu, opet se iznova oduševim na svakoj narednoj utakmici. Tako je bilo i ovde u Australiji, gde god se okreneš crno-beli dresovi i zastave… Osećaj je fantastičan kada tim otputuje toliko hiljada kilometara daleko i opet naiđe na tako neverovatnu podršku.

Partizan će 30. septembra zvanično otvoriti novu sezonu utakmicom u gostima protiv Dubaija u prvom kolu regularnog dela Evrolige.

U kom sastavu i zdravstvenom stanju će Partizan dočekati 30. septembar, ostaje nam da vidimo u završnici priprema crno-belih.

