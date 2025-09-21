Slušaj vest

KK Partizan još uvek traga za pojačanjem na poziciji centra.

Odlasci Brendona Dejvisa i Balše Koprivice uslovili su crno-bele pred početak nove sezone ostanu sa svega jednom opcijom na mestu petice, Tajrikom Džonsom.

Da nevolja po Partizan bude još veća, Džons se nedavno povredio i još uvek je neizvestan za okršaj sa Dubaijem na startu Evrolige (30. septembar).

Trener Partizana Željko Obradović osvrnuo se na tekuću situaciju u klubu i deficit visokih igrača pod košem:

- Zadržali smo nukleus i nadam se da ćemo izgledati drugačije. Sada je delikatna situacija. Kada smo pričali o novom timu, pričali smo o najmanje šest visokih igrača zbog povreda, sa možda jednim mladim igračem iz našeg tima. Međutim, u pripremnom periodu, ne toliko zbog utakmica, već zbog treninga, imamo samo dva visoka igrača i obojica su novi – Parker i Osetkovski. To iziskuje da se radi na drugačiji način na treningu. Koliko će oni biti zdravi i kada će se vratiti povređeni, videćemo. Tu je i Vanja koji je dobio slobodno posle EP, Bonga koji će se priključiti nešto kasnije. Mora da se radi, nema kukanja i plakanja - rekao je Obradović za klupsku televiziju crno-belih "Part+".

Prema rečima Obradovića, nazira se i jedna zanimljiva vizija - kakvu košarkašku će igrati Partizan u narednoj sezoni.

Nije tajna da Obradović želi pojačanje na mestu petice, ali njegova ideja, da uz Tajrika pod košem deluju još i Parker, Osetkovski ili Pokuševski - daju nam moguće konture u postavci igre crno-belih.

Tzv. "smol bol" košarka sa četiri ili pet "malih" na parketu, uz veliki broj uručenja i kretnji od lopte, mogli bi da Partizan transformišu u nešto što u prethodnim sezonama nismo imali prilike da gledamo.

Ipak, treba sačekati šta će Partizan odlučiti, a još jedan centar, koji bi mogao da bude zamena za Tajrika Džonsa, dobro bi legao crno-belima.

