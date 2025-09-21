"Delije" kao po navici žele da vide leđa Ajzei Kenanu!
drvlje i kamenje
KENAN ZAUVEK IZGUBIO POVERENJE? Već su ga izbrisali, a sezona Crvene zvezde još uvek nije ni počela!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa sa 86:83 u finalu turnira na Kritu.
Kao po navici, "delije" su ponovo udarile po Ajzei Kenanu, koji ruku na srce igra jako loše tokom celog pripremnog perioda Crvene zvezde.
Početak priprema KK Crvena zvezda Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Na Tviteru, navijači Zvezde se mole da Kenan napusti klub!
