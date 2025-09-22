VEZENKOV IZNEO NIZ KRITIKA: Posle meča sa Crvenom zvezdom na Kritu!
Košarkaši Olimpijakosa savladali su u finalu prijateljskog turnira na Kritu ekipu Crvene zvezde sa 86:83.
Posle meča oglasila se prva Zvezda Olimpijakosa, Saša Vezenkov:
- Svi timovi su se pojačali, ciljevi su uvek visoki. Moramo da igramo bolju odbranu, a napad će iz dana u dan biti sve bolji. Da budemo zdravi i da imamo koheziju i sve će biti u redu - rekao je Vezenkov.
Iako je ekipa postigla 86 poena protiv Beograđana, nije zadovoljan.
- Pokušavamo da pronađemo najbolje šuteve kroz protok lopte, kroz talenat. Moramo da pronađemo različite načine da postižemo poene. Nastavićemo da igramo našu košarku. Svi imaju talenat i iskustvo da pomognu timu.
Istakao je važnost mladosti u ekipi.
- Mladi igrači mogu da donesu nešto drugačije, više atleticizma. Svi uče igru. Imamo 80 utakmica, Evroliga je nepredvidiva - rekao je Vezenkov.
