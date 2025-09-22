Partizan je u pripremnom periodu imao dosta problema sa izostancima igrača. Vanja Marinković i Isak Bonga imali su obaveze sa reprezentacijom, a zbog problema sa povredama Obradović neko vreme nije mogao da računa na Karlika Džonsa, Nilikinu, Pokuševskog i Tajrika Džonsa, pa su mladi igrači Partizana dobili priliku za igru u pripremnim utakmicama .

"Što se tiče dece, oni dobijaju šansu i dobijaće je. Tako je bilo i na turneji u Italiji i na našem turniru u Beogradu i ovde u Australiji. Naravno da od njih zavisi, a mi smo tu da ih podržimo i da im pomognemo. Mladi imaju pravo na grešku, ali nemaju na gluposti. To je velika razlika", rekao je u razgovoru za "Mozzart sport" trener Partizana.