Trener Partizana, Željko Obradović, nakon mini-turneje u Australiji govoio je o mladim talentima crno-belih.

Partizan je u pripremnom periodu imao dosta problema sa izostancima igrača. Vanja Marinković i Isak Bonga imali su obaveze sa reprezentacijom, a zbog problema sa povredama Obradović neko vreme nije mogao da računa na Karlika Džonsa, Nilikinu, Pokuševskog i Tajrika Džonsa, pa su mladi igrači Partizana dobili priliku za igru u pripremnim utakmicama.

Obradović je sada otkrio da će imati svoje prilike i tokom sezone.

"Što se tiče dece, oni dobijaju šansu i dobijaće je. Tako je bilo i na turneji u Italiji i na našem turniru u Beogradu i ovde u Australiji. Naravno da od njih zavisi, a mi smo tu da ih podržimo i da im pomognemo. Mladi imaju pravo na grešku, ali nemaju na gluposti. To je velika razlika", rekao je u razgovoru za "Mozzart sport" trener Partizana.

