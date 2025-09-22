Slušaj vest

Španska košarkaška federacija (FEB) objavila je da je Ćus Mateo novi selektor muške seniorske rerpezentacije!

FEB je odlučila da doskorašnjem treneru Real Madrida ukaže poverenje na početku novog olimpijskog ciklusa.

Novi selektor reperezentacije Španije Foto: EPA-EFE/Kiko Huesca, Starsport©

Mateo je potpisao ugovor do 2029. godien, kada će Španija biti domaćin Evropskog prvenstva.

Iskusni Madriđanin, koji je donedavno bio trener Real Madrida, na klupi reprezentacije za nasledio je Serđa Skariola, koji se oprostio od nacionalnog tima nakon teškog debakla na Eurobasketu 2025. Zanimljivo, Skariolo je nedavno preuzeo Real, pa je tako došlo do rokade dva cenjena košarkaška stručnjaka.

Pre konačne odluke u užem izboru za selektora Španije bio je i Pablo Laso, ali je na kraju poverenje ipak dobio Mateo.

Njegov prvi veliki izazov biće kvalfikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a prvi prozor je već u novembru. Plasman na Mundobasket je prioritet, jer preko SP žele da obezbede mesto na Olimpjskim igrama u Los Anđelesu.

Ćus Mateo je u trenerskim vodama od davne 1991. godine. Bio je pomoćnik u mlađim selekcijama Španije, a od 2014. godine radio je u stručnom štabu Reala, kao asistent Pabla Lasa. Nasledio je Lasa na klupi Reala 2022. godine i sa Madriđanima je osvojio Evroligu 2023. godine, dve titule prvaka Španije i jedan Kup kralja.

Sada ima zadatak da izgradi novu zlatnu generaciju španske košarke.

