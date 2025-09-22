PARTIZAN PRED SAM START SEZONE OSTAJE BEZ VAŽNOG IGRAČA? Olimpijakos ozbiljno zagrizao za asa crno-belih!
Košarkaš Partizana, Frenk Nilikina, nalazi se na meti Olimpijakosa, otkriva poznati grčki košakaški novinar Mihalis Stefanou.
Olimpijakos je nedavno ostao bez Kenana Evansa, koji se ponovo povredio, pa je krenuo u potragu za novim bekom.
U razmatranju je bilo nekoliko imena... Spekulisalo se da su prve opcije Nik Kalates i Monte Moris, a onda je pravo niotkuda u igru ušao i Partizanov Frenk Nilikina.
Novinar uglednog "Eurohoopsa" otkriva da je Olimpijakos ozbiljno zainteresovan za Francuza i da razmatra mogućnost njegovog dovođenja. Takođe, ističe da je i Nilikina zainteresovan da promeni sredinu i da su pregovori sa Olimpijakosom u poodmakloj fazi.
Podsetimo, po završetku prethodne sezone spekulisalo se da će Francuz napustiti crno-bele, ali sredinom avgusta Nilikina je ipak potpisao novi ugovor sa Partizanom do 2027. godine.
Ostaje da vidimo kako će Partizan reagovati na ove glasine. Crno-beli već duže vreme tragaju za pojačanjem na poziciji centra, pa bi eventualni odlazak Nilikine prouzrokovao dodatne probleme, jer bi morali da krenu u potragu i za adekvatnom zamenom na njegovoj poziciji, a sezona samo što nije počela.
