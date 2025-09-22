Slušaj vest

"Prezadovoljan sam rezultatom i momcima. Kao što sam rekao i pre puta u Kinu, mi smo bili jedna od najmlađih reprezentacija na prvenstvu i pokazali smo da Srbija ima čemu da se nada, da ima naslednike naših najboljih basketaša i svetlu budućnost u ovom sportu", naveo je Karanović, preneo je danas Košarkaški savez Srbije (KSS).

Reprezentacija Srbije do 23 godine je u finalu Svetskog prvenstva u Kini izgubila od selekcije Litvanije 14:19.

Ovo je druga srebrna medalja za reprezentaciju Srbije u ovoj 3x3 kategoriji.

"Dobro smo otvorili finale protiv Litvanije, a onda je usledio naš pad, možda malo i fizičke prirode. Imali smo momentum na 14:15 da okrenemo i ovaj meč, ali ga nismo iskoristili. Litvanci su zasluženo pobedili, a nama ostaje da radimo dalje", rekao je Karanović.

Selektor reprezentacije Srbije rekao je da je njegova ekipa pokazala dobar karakter tokom grupne faze takmičenja.

"Izgubili smo prvi basket protiv Čeha u produžetku, posle toga igrali protiv odličnih Francuza, gde smo morali da pobedimo zbog plasmana u eliminacionu rundu iz grupe. Svaki sledeći basket, posle poraza od Češke, bio nam je pod imperativom pobede. Uspeli smo da pokažemo jako dobar karakter. Poslednji meč u grupi protiv Novog Zelanda, koji nam je bio odlučujući za prolaz, gubili smo 10:17. Ipak, uspeli smo da okrenemo rezultat i pobedimo dvojkom na 20:19 za njih", kazao je Karanović.

Karanović je naveo i da je njegova ekipa u nokaut fazi takmičenja pobedila odličnu ekipu Letonije i iskusan tim Hrvatske.

"U četvrtfinalu smo pobedili odličnu ekipu Letonije, koju dobro poznajemo, jer smo sa njima igrali Ligu nacija u Letoniji i više puta se susreli. Poštovali smo baš sve dogovore i pobedili ih, kako rezultatski deluje, prilično lagano, ali nije baš bilo tako. U polufinalu su nas čekali Hrvati, koji su preiskusni, ali smo uspeli da ih pobedimo prilično velikim rezultatom", rekao je selektor reprezentacije Srbije.

Karanović je izjavio i da je ovaj turnir bio jedan od "najozbiljnih u ovoj kategoriji ikad".

"Generalno, bio je ovo jedan od najozbiljnijih turnira u ovoj kategoriji ikada, s obzirom na to da su sve ekipe morale da se kvalifikuju preko Lige nacija. Dakle, nisu se sakupljali bodovi, nego su svi morali da prođu kvalifikacije", naveo je Karanović.

