Kluž je u jednom trenutku imao +18, Mega je uspela da se vrati, u završnici i povede međutim gostujući tim je na kraju zabeležio trijumf.

U timu Vuleta Avdalovića, 27 poena je postigao Savo Drezgić. Asim Đulović je dodao 16, Urban Kroflič 11, a Ognjen Srzentić 10. Kod pobednika, Deron Rasel je ubacio 22 poena.

Savo Drezgić Foto: Starsport, Nenad Kostić

Poslednji pripremni meč uoči početka nove sezone Mega će odigrati protiv zemunske Mladosti, u subotu 27. septembra, od 19 časova u Hali sportova Ranko Žeravica.

Urnebesna scena na utakmici kadetkinja Mege i Kraljeva Izvor: Kurir televizija