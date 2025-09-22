Košarkaši Mege izgubili su od Kluža rezultatom 99:91 u pripremnom meču uoči početka nove sezone.
Košarka
BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA PONOVO IZDOMINIRAO! Savo Drezgić postigao 27 poena u porazu Mege od Kluža!
Slušaj vest
Kluž je u jednom trenutku imao +18, Mega je uspela da se vrati, u završnici i povede međutim gostujući tim je na kraju zabeležio trijumf.
U timu Vuleta Avdalovića, 27 poena je postigao Savo Drezgić. Asim Đulović je dodao 16, Urban Kroflič 11, a Ognjen Srzentić 10. Kod pobednika, Deron Rasel je ubacio 22 poena.
Savo Drezgić Foto: Starsport, Nenad Kostić
Vidi galeriju
Poslednji pripremni meč uoči početka nove sezone Mega će odigrati protiv zemunske Mladosti, u subotu 27. septembra, od 19 časova u Hali sportova Ranko Žeravica.
Reaguj
Komentariši