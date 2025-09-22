- Moja prva želja pred početak sezone je da se povređeni igrači oporave i da kompletiramo tim. Rekao sam da smo doputovali bez četvorice, a protiv Sidneja su nam nedostajala još dvojica. Ako se tome doda i da tražimo centra, to je onda sedam igrača koji nam fale. Naravno da su to veliki problemi. Trudimo se da rešimo pitanje centra, nema nekih velikih opcija, ali kad budemo donosili odluku to treba da budemo neko ko zaista može da nam pomogne.

- Džabari mnogo voli košarku i on je igrač koji će u predstojećem periodu tek pokazati koliki kvalitet ima. Pred utakmicu protiv Sidneja mi je, svestan situacije u kojoj se nalazimo i da je jedini visok igrač u timu, rekao da je spreman da odigra svih 40 minuta. On ima ogromno iskustvo, nastupao je u NBA, a igrao je i u jednom velikom evropskom klubu kao što je Barselona. Mislim da svi prepoznaju njegov kvalitet i samo je važno da ga drži ova želja koju sada ima. Ako bude tako, sve će biti u redu. Istakao bih i da su i ostali, pre svih Karlik Džons, Milton i Braun takođe igrali s velikom željom i to je nešto što me raduje - rekao je Obradović za "Mozzart Sport".