Slušaj vest

Italijanski košarkaš Leonardo Tote potpisao je za milansku Olimpiju, saopštio je danas učesnik Evrolige.

Kako je saopšteno, 28-godišnji centar je sa čelnicima milanskog kluba potpisao ugovor do juna 2027. godine.

Olimpija Milano - Bajern Foto: EPA-EFE/Roberto Bregani

Tote je u Olimpiju došao iz Viktorije Libertas, kluba iz Pezara, koji se nekad zvao Skavolini.

Olimpija Evroligu otvara sa dva vezana gostovanja u Beogradu sledeće nedelje, 30. septembra protiv Crvene zvezde, a dva dana kasnije protiv Partizana.

Ne propustiteFudbalVELIKA TUGA: Umrla legenda svetskog fudbala!
profimedia-0998589730.jpg
FudbalMIJATOVIĆ ŠOKIRAO SVE: "Otišao i nije se javio nikome u Partizanu" - skandal u Humskoj!
Predrag Mijatović
FudbalAKO SRUŠE KRALJA, SVIMA PO AUTO: Fudbaleri Kairata dobili ekstra motivaciju pred dolazak slavnog Reala!
profimedia-1031552537.jpg
FudbalVEĆ SE ZNA KO JE DOBITNIK ZLATNE LOPTE? U javnost procurila informacija o pobedniku pre svečane ceremonije!
Zlatna lopta

BONUS VIDEO:

Veridba na meču Partizana i Olimpijakosa Izvor: Kurir