Američki košarkaš Džavante Mekoj bi uskoro mogao da postane novo pojačanje Denver Nagetsa.

Kako prenosi NBA insajder Kris Hajns, Denver se dogovorio sa američkim bekom oko saradnje.

Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

S obzirom da dolazi iz razvojne NBA Dži lige, nije poznato kakav ugovor je Mekoj dobio i da li će nastupati u prvom timu ili u razvojnom timu Nagetsa.

Prošle sezone je nastupao u razvojnom timu Detroita, a pored toga je igrao za Ostin Sparse i Saut Bej Lejkerse.

U redovima Motor Siti Kruza je prosečno beležio oko 10,3 poena.

