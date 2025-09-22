Slušaj vest

Posle polusezone u dresu Crvene zvezde, Fredi Gilespi se preselio na Novi Zeland, da bi se posle kratke epizode u dresu Brejkersa i u NBL ligi, vratio na Stari kontinenta i zadužio opremu Olimpije iz Milana.

Sada ga čeka novi izazov u Evropi, ali ovoga puta neće igrati Evroligu. Naime, Gilespi je novi košarkaša Galatasaraja.

Kako je zvanično objavljeno, američki centar se seli u Istanbul, gde će nastupati do kraja sezone 2025/26, a sa Galatom će imati priliku da se okuša i u FIBA Ligi šampiona. Biće zamena za Ebuku Izundua u Turskoj koji je letos prešao u Crvenu zvezdu.

Gilespi je profesionalnu karijeru počeo 2020. godine, odigrao 20 utakmica za Toronto Reptorse, a kalio se i u Razvojnoj ligi.

U Evropi je najpre igrao za minhenski Bajern, a potom je sa crveno-belima osvojio ABA ligu 2024. godine. Posle epizode na Novom Zelandu potpisao je za Olimpiju iz Milana i upisao još 20 nastupa u Evroligi.

