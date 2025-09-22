Slušaj vest

ABA liga napredovala za dva mesta na ovoj listi, gde lige sa prostora Balkana ponovo dominiraju, pa se čak tri od prvih pet mesta nalaze u ovom regionu.

Kriterijumi za rangiranje uključuju konkurentnost timova, učestalost iznenađenja, budžete, kvalitet rostera i potencijal rasta. Od ove sezone značajnu ulogu dobija i vrednost TV prava, jer se pokazalo da manja, ali košarkaški važna tržišta ulažu znatno više nego veća zapadnoevropska.

Grčka je najbolji primer: iako liga broji samo 13 klubova, finansijski je prestigla mnoge veće lige. Slična situacija je i sa ABA ligom, koja sa učešćem Dubaija i tri kluba iz Evrolige opravdava visoki plasman, uz jedinu dilemu da li se još uvek može smatrati „domaćom“ ligom.

Rang za sezonu 2025/26:

ACB Liga Endesa – Španija (bez promene)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi – Turska (bez promene)

Stoiximan GBL HEBA – Grčka (+3)

Betclic ELITE ProA – Francuska (-1)

AdmiralBet ABA liga (+2)

Lega Basket Serie A – Italija (-2)

easyCredit BBL – Nemačka (-2)

Winner’s League – Izrael (bez promene)

Betsson LKL – Litvanija (bez promene)

Orlen Basket Liga – Poljska (bez promene)

U objašnjenju se navodi da liga ima 18 timova i veliki raskorak u kvalitetu između klubova. Tri tima igraju Evroligu, a to su Crvena zvezda, Dubai i Partizan.

Takođe, ističe se i značaj "fabrike talenata" – Mege. Dok je najzanimljivija novina aktuelne sezone dolazak Kluža, koji je odlučio da napusti nižerangiranu rumunsku ligu i priključi se ABA ligi. To je jasan dokaz napretka - stoji u objašnjenju.