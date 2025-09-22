Srpski plej Vasa Micić nema dilemu.
iskreno
VASA DAO EVROLIGAŠKU PROGNOZA: Evo gde je Micić smestio Crvenu zvezdu, a gde Partizan!
Slušaj vest
Novi plej ekipe Hapoela Vasa Micić priključio se trendu Evrolige, da predviđa kako će izgledati tabela na kraju ligaškog takmičenja.
Micić nije bio nimalo skroman kada je upitanju njegova nova ekipa, pa je Hapoel stavio ni manje ni više nego na prvom mesto.
Vasa Micić i njegov dvojnik na tribinama Foto: Printscreen / Instagram / nemanja.janosev
Vidi galeriju
Kada je reč o srpskim timovima, reprezntativac Srbije je tu dao prednost Crvenoj zvezdi, on je svoj bivši klub smesio na šesto mesto, što znači da će igrati u plej-ofu.
Sa druge strane kada je na red došao Partizan, Micić je tu prognozirao da će ekipa Željka Obradovića posle 38. kola zauzeti osmu poziciju.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši