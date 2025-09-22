Slušaj vest

Novi plej ekipe Hapoela Vasa Micić priključio se trendu Evrolige, da predviđa kako će izgledati tabela na kraju ligaškog takmičenja.

Micić nije bio nimalo skroman kada je upitanju njegova nova ekipa, pa je Hapoel stavio ni manje ni više nego na prvom mesto.

Vasa Micić i njegov dvojnik na tribinama Foto: Printscreen / Instagram / nemanja.janosev

Kada je reč o srpskim timovima, reprezntativac Srbije je tu dao prednost Crvenoj zvezdi, on je svoj bivši klub smesio na šesto mesto, što znači da će igrati u plej-ofu.

Sa druge strane kada je na red došao Partizan, Micić je tu prognozirao da će ekipa Željka Obradovića posle 38. kola zauzeti osmu poziciju.

Ne propustiteKošarkaABA LIGA NIKAD BOLJE RANGIRANA: Regionalno takmičenje u top 5 evropskih liga!
PARTIZAN-ZVEZDA_77.JPG
KošarkaSTIGLA ZAMENA ZA EBUKU IZUNDUA: Potpisao iskusni Amerikanac!
profimedia-0956174511.jpg
KošarkaDENVER DOVODI JOŠ JEDNO POJAČANJE: Nikola Jokić dobija novog saigrača u Nagetsima!
Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025
FudbalKATASTROFA ZA MLADU ZVEZDU BARSELONE: Gavi ponovo na operaciji kolena!
profimedia0823186212.jpg

BONUS VIDEO:

Vasa Micić povreda Izvor: Kurir