Turski centar Sertač Sanli na korak do dogovora!
BEZ CENTRA SE IPAK NE MOŽE IGRATI EVROLIGA: Potpisuje Sertač Sanli!
Dubai je ostao bez Mama Žaitea koji se nedavno povredio i neće biti dostupan Jurici Golemcu na startu Evrolige.
Iako u timu već imaju Mifunda Kabengelea i Filipa Petruševa, debitant u Evroligi ne želi da rizikuje...
Dubai - Cedevita Olimpija Foto: Dubai Basketball
Navodno su dve strane blizu dogovora i iskusni turski centar Sertač Sanli bi trebalo da se pridruži ekipi Dubaija, za koju nastupaju srpski internacionalci Filip Petrušev, Aleksa Avramović, Danilo Anđušić i Nemanja Dangubić.
Šanli je u avgustu proslavio 34. rođendan, a iza sebe ima dve titule u Evroligi (2021. i 2025. godine) i četiri trofeja u Turskoj, a bio je i šampion Španije sa Barselonom pre dve godine.
