Slušaj vest

Dubai je ostao bez Mama Žaitea koji se nedavno povredio i neće biti dostupan Jurici Golemcu na startu Evrolige.

Iako u timu već imaju Mifunda Kabengelea i Filipa Petruševa, debitant u Evroligi ne želi da rizikuje...

Dubai - Cedevita Olimpija Foto: Dubai Basketball

Navodno su dve strane blizu dogovora i iskusni turski centar Sertač Sanli bi trebalo da se pridruži ekipi Dubaija, za koju nastupaju srpski internacionalci Filip Petrušev, Aleksa Avramović, Danilo Anđušić i Nemanja Dangubić.

Šanli je u avgustu proslavio 34. rođendan, a iza sebe ima dve titule u Evroligi (2021. i 2025. godine) i četiri trofeja u Turskoj, a bio je i šampion Španije sa Barselonom pre dve godine.

Ne propustiteFudbalKAKVA ČAST! Predrag Mijatović i Dragan Stojković Piksi zajedno na dodeli zlatne lopte!
Predrag Mijatović i Dragan Stojković Piksi dodela zlatne lopte
FudbalDODELA ZLATNE LOPTE: Lamin Jamal dobio nagradu, ali ne onu koju su svi očekivali!
profimedia-0927279487lamine.jpg
KošarkaVASA DAO EVROLIGAŠKU PROGNOZA: Evo gde je Micić smestio Crvenu zvezdu, a gde Partizan!
Vasa Micić
KošarkaABA LIGA NIKAD BOLJE RANGIRANA: Regionalno takmičenje u top 5 evropskih liga!
PARTIZAN-ZVEZDA_77.JPG

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport