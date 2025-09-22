Slušaj vest

Dvejn Vašington, košarkaš Partizana, bio je gost u emisiji "Oni vole Srbiju" na TV Arena sport.

Vašington se odlično pokazao na pripremama, bio među najboljima na svakom meču koji je odigrao, ubacio čak 34 poena Virtusu u Italiji.

Partizan - Makabi Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Dotakao se i odnosa sa trenerom Željkom Obradovićem:

- Imamo baš dobar odnos. Imali smo uspona i padova, mnogo iskušenja tokom prve godine. Mnogo toga sam naučio o njemu, on o meni. Obojica se radujemo predstojećoj godini i svemu što ćemo zajedno da postignemo kao tim. Radujem se što postoji taj hajp i što toliko verujem u sve ovo. Sada je vreme da to dokažem, pokažem ko sam i šta sam. Da pokažem samopouzdanje, opravdam poverenje trenera. Mislim da će svi imati sjajnu godinu - rekao je Vašington.

