U KAKVOM SU ODNOSU VAŠINGTON I ŽELJKO OBRADOVIĆ? Sve je otkrio!
Dvejn Vašington, košarkaš Partizana, bio je gost u emisiji "Oni vole Srbiju" na TV Arena sport.
Vašington se odlično pokazao na pripremama, bio među najboljima na svakom meču koji je odigrao, ubacio čak 34 poena Virtusu u Italiji.
Dotakao se i odnosa sa trenerom Željkom Obradovićem:
- Imamo baš dobar odnos. Imali smo uspona i padova, mnogo iskušenja tokom prve godine. Mnogo toga sam naučio o njemu, on o meni. Obojica se radujemo predstojećoj godini i svemu što ćemo zajedno da postignemo kao tim. Radujem se što postoji taj hajp i što toliko verujem u sve ovo. Sada je vreme da to dokažem, pokažem ko sam i šta sam. Da pokažem samopouzdanje, opravdam poverenje trenera. Mislim da će svi imati sjajnu godinu - rekao je Vašington.
