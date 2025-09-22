- Imamo baš dobar odnos. Imali smo uspona i padova, mnogo iskušenja tokom prve godine. Mnogo toga sam naučio o njemu, on o meni. Obojica se radujemo predstojećoj godini i svemu što ćemo zajedno da postignemo kao tim. Radujem se što postoji taj hajp i što toliko verujem u sve ovo. Sada je vreme da to dokažem, pokažem ko sam i šta sam. Da pokažem samopouzdanje, opravdam poverenje trenera. Mislim da će svi imati sjajnu godinu - rekao je Vašington.