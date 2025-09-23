Slušaj vest

U tradicionalnoj anketi, koju je pred start nove NBA sezone sproveo ugledni ESPN, Nikola Jokić, gotovo jednoglasno, izabran je za najboljeg košarkaša današnjice.

Sedmu godinu zarednom, američki "ESPN" birao je uoči sezone najboljeg igrača lige i narednog MVP. Ukupno 20 trenera, skauta i rukovodilaca NBA lige je anonimno glasalo, a rezultati su šokirali sve.

U kategoriji za najboljeg igrača Nikola Jokić odneo je ubedljivu pobedu - dobio je 19 od mogućih 20 glasova! Jedan glas otišao je Luki Dončiću, a aktuelni MVP lige Šej Gidžus-Aleksander nije dobio nijedan jedini glas.

U anketi za MVP nagradu bilo je znatno napetije. Nikola je i tu pobedio, ali bilo je tesno. Srbin je dobio sedam glasova, plejmejker Oklahome pet, Luka Dončić četiri glasa, Viktor Vembanjama dva i po jedan Janis Aedtokumbo i Entoni Edvards.

"Iako je prethodnih nekoliko sezona vođena velika borba za MVP nagradu između Jokića i Gildžer -Aleksandera, nije bilo mnogo debate o tome ko je trenutno najbolji NBA igrač. To je Jokić, jer zvezda Oklahome nije dobila nijedan glas, a samo jedan je otišao Luki. Dončić je tako sprečio Jokića da postane prvi sa jednoglasnim izborom za sedam godina koliko sprovodimo anketu. Glasači nisu oklevali da izaberu Jokića. Više je to bio znak priznanje njegovoj veličanstvenoj igri nego uvreda za Šeja ili nekog drugog", piše ESPN.

ESPN preneo je i izjavu jednog direktora franšize sa Istoka.

"Sve dok hoda i diše Nikola Jokić mora biti najbolji igrač na svetu".

