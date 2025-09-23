Slušaj vest

Reprezentativac Srbije je sa novim timom stigao u Beograd zbog učešća u VTB Supekupu.

Takmičenje će biti odigrano u Beogradskoj areni 24. i 25. septembra, a Filip Petrušev i Dubai će u polufinalu igrati protiv Zenita.

"Super je prilika da dođem u Beograd, svojoj kući, da vidim moje... I da budem opet na mestu gde sam igrao najbolju košarku u životu. Uvek je lepo doći. Biće veoma jak turnir i odlične ekipe, taman pred početak sezone", rekao je Petrušev.

Košarkaši Dubaija u Beogradu

Trener novog evroligaša Jurica Golemac je izneo očekivanja od VRB Superkupa.

"Nismo imali previše treninga kompletni. Još pokušavamo da se uigravamo, probamo igrače na različitim pozicijama. Nije kao što očekujemo da ćemo biti 30. septembra, za prvu zvaničnu utakmicu", rekao je Golemac i dodao:

"Beograd je poznat kao košarkaški grad, svi važni događaji su ovde. Imaju dva kluba u Evroligi već nekoliko godina. Publika poznaje dobru košarku. Uvek je uzbudljivo i izazovno igrati. Nikad ne dolaziš da izgubiš. Želiš da pobediš, da daš sve od sebe, ali to nije sada najvažnije", dodao je Golemac.

