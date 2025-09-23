Slušaj vest

Makabi Tel Aviv nastavlja da jača roster pred novu sezonu Evrolige, a na meti izraelskog giganta mogao je bivši NBA igrač Montrezl Harel.

Harrell je poslednji angažman imao u Australiji, gde je nastupao za Adelaide 36ers, ali se rastao sa klubom i trenutno je slobodan igrač. Njegova želja je povratak na najviši nivo takmičenja, a Evroliga se nameće kao logičan izbor.

Harel, koji ima bogato NBA iskustvo, poznat je kao energičan igrač pod košem, sjajan u skoku i završnici u reketu. U svojoj karijeri beležio je značajne minute u dresu Los Anđeles Klipersa i Los Anđeles Lejkersa, a 2020. godine bio je proglašen i za najboljeg šestog igrača NBA lige.

Makabi želi da dodatno ojača centarsku liniju pred start Evrolige i potrebno im je pouzdano i iskuno ime pod obručem.

Sa druge strane Partizan se celo leto kockao, birao i tražio centra koji bi sa Tajrikom Džonsom činio snagzu crno-belih pod košem. Nažalost, Patrtizan je na sedam dana do starta Evrolige ostao bez ijednog igrača na poziciji pet, pošto se nedavno povredio i Džons.

Kada će novi centar stići u klub, teško je više i nagađati, ali čekanju u Partizanu bi uskoro morao da dođe kraj - jer, vremena više nema. I dok se ostali pojačavaju, Partizan još uvek čeka pravu opciju.

