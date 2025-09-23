Aleksa Radanov je novi igrač Bajern Minhena.
potpisao
JOŠ JEDAN SRBIN POTPISAO ZA BAJERN MINHEN: Praviće društvo Joviću i Lučiću!
Slušaj vest
KK Bajern Minhen potpisao je još jednog sarpskog košarkaša!
Naime, nekadašnji igrač Crvene zvezdeAleksa Radanov novi je igrač Bajerna!
Aleksa Radanov i Svetlana Bjelan Foto: Instagram/svetlanabjelan
Vidi galeriju
On se zajedno sa američkim centrom Dejvidom Mekormakom, pridružio timu nemačkog šampiona neposredno pred početak nove sezone.
Radanov (27, 202 cm) dolazi nakon uspešne sezone u Poljskoj, gde je sa Legijom iz Varšave osvojio titulu.
Pored Radanova za Bajern još nastupaju Vladimir Lučić i Stefan Jović.
BONUS VIDEO:
Reaguj
1