KK Bajern Minhen potpisao je još jednog sarpskog košarkaša!

Naime, nekadašnji igrač Crvene zvezdeAleksa Radanov novi je igrač Bajerna!

Aleksa Radanov i Svetlana Bjelan Foto: Instagram/svetlanabjelan

On se zajedno sa američkim centrom Dejvidom Mekormakom, pridružio timu nemačkog šampiona neposredno pred početak nove sezone.

Radanov (27, 202 cm) dolazi nakon uspešne sezone u Poljskoj, gde je sa Legijom iz Varšave osvojio titulu.

Pored Radanova za Bajern još nastupaju Vladimir Lučić i Stefan Jović.

