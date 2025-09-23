Slušaj vest

Proslavljeni srpski košarkaš i legenda Partizana Goran Grbović, razrešen je sa mesta direktora Beogradske arene.

Kako je preneo "Mozzart sport", njegov naslednik biće nekadašnji srpski rukometaš Stefan Babić - bivši as Partizana, Crvene zvezde, Vojvodine i Jugovića iz Kaća.

Goran Grbović Foto: Beograd.rs, Ana Paunković

Razlozi za sada nisu poznati, sigurno je samo da Grbović više neće obavljati tu funkciju na koju je postavljen jula 2018. godine.

Grbović je u bogatoj košarkaškoj karijeri igrao za Borac iz Čačka, Partizan, Granadu i IMT. 

Sa crno-belima je u dva navrata osvajao domaću titulu (1981. i 1987. godine), a 1988. je bio učesnik fajnal-fora Kupa šampiona sa Partizanom.

