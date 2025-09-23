Slušaj vest

Nekadašnji NBA košarkaš Stiv Neš ponovo će biti deo Finiks Sansa.

Stiv Neš je jedan od najboljih plejmejkera u istoriji Finiks Sansa i Dalas Maveriksa, a u bogatoj igračkoj NBA karijeri je još nosio dres Los Anđeles Lejkersa i to u poznim godinama.

Najdublji trag je ostavio u Finiks Sansima, pa mnogi i dan danas pamte generaciju koju su takođe činili Amari Stodemajer, Leandro Barbosa, Radža Bel, Boris Dijao...

Sada se Stiv Neš vraća u Finiks, ali ne kao igrač i ne kao trener (vodio Bruklin Netse od 2020. do 2022. godine), već kao stariji savetnik košarkaškog sektora.

Stiv Neš ima 51 godinu i videćemo koliko će moći da pomogne Sansima, a podsetimo da je svojevremeno bio dvostruki MVP u NBA ligi i to 2005. i 2006. godine.

