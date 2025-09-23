Košarkaški agent kao po običaju - zagonetan!
Košarka
MIŠKO NAPRAVIO HAOS NA INSTAGRAMU: Dok Grobari čekaju centra, košarkaški agent objavio sliku sa igračem kojeg povezuju sa Partizanom
Miško Ražnatović objavio je sliku na Instagramu i napravio dar-mar.
Dok Grobari željno iščekuju nova pojačanja, pre svega na poziciji centra, košarkaški agent sedi u društvu - plejmejkera.
U pitanju je igrač kojeg su već povezivali sa Partizanom, Nenad Neno Dimitrijević.
Sprema se transfer Foto: Instagram
Dimitrijević je trenutno igrač ruskog Zenita, ali, kao i većini igrača koji nastupaju u Rusiji, najverovatnije postoji izlazna klauzula za neki od evroligaških i NBA timova.
A gde će nastaviti karijeru ostaje da se vidi narednih dana.
