Miško Ražnatović objavio je sliku na Instagramu i napravio dar-mar. 

Dok Grobari željno iščekuju nova pojačanja, pre svega na poziciji centra, košarkaški agent sedi u društvu - plejmejkera.

U pitanju je igrač kojeg su već povezivali sa Partizanom, Nenad Neno Dimitrijević

Sprema se transfer
Foto: Instagram

Dimitrijević je trenutno igrač ruskog Zenita, ali, kao i većini igrača koji nastupaju u Rusiji, najverovatnije postoji izlazna klauzula za neki od evroligaških i NBA timova.

A gde će nastaviti karijeru ostaje da se vidi narednih dana.

partizan-asvel-13106.JPG

Izvor: Kurir