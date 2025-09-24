Slušaj vest

Uoči početka VTB Superkupa koji će biti odigran u Beogradskoj areni u sredu i četvrtak, nekadašnji NBA centar je prisustovao događaju na Malom Kalemegdanu koji je poslužio kao najava za ono što sledi.

Mozgov, koji ima i NBA titulu sa Klivlendom iz 2016. godine je završio karijeru 2022. godine.

Za srpske medije je pričao o raznim temama.

"Proveo sam nekoliko godina u Americi, jedno vreme u Rusiji, hteo sam da vidim šta je najbolje za moju porodicu. Možda ću uskoro imati neku poziciju u svetu košarke, ali to nije moj cilj. Košarka je bila deo mog života u kom sam uživao, ali dolazi novo poglavlje u mom životu. U pitanju je nešto potpuno drugačije, ali ima malo veze sa sportom", rekao je Timofej Mozgov.

Utakmica Orlovi - Medvedi na Malom Kalemegdanu

Iznenadio je potom odgovorom na pitanje koliko prati košarku.

"Nisam fan košarke u smislu gledanja, gledam plej-of. Neke mečeve u ruskoj VTB ligi. To je ono što pratim. Ne idem mnogo na utakmice. Košarka je bila deo mog života dugo, ne mogu to da odbacim, uvek će biti deo mene. Ali, nisam fan, volim da gledam, voleo bih da više igram, ali me leđa sprečavaju o tome".

Upitan je šta misli o Nikoli Jokiću protiv kojeg je i igrao.

"Naravno da gledam Jokića, ceo svet ga gleda. Mislim da je uživanje gledati ga, uživam stvarno u tome. Neverovatno je ono što radi i kako igra košarku, potpuno drugačije od svih, posebno u odnosu na centre. Visok je, jak, ali način na koji vodi loptu, kakav pregled terena ima, kako razmišlja, neverovatan je. Mnogo mi se sviđa njegova igra".

Timofej Mozgov Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Upitan je i o aktuelnom statusu ruske košarke i činjenici da je ona već nekoliko godina zabranjena u Evropi.

"Boli mnogo, kao reprezentacija i mladi igrači, moraju da nastave da rade i da treniraju. Znam ljude iz Federacije, rade sve što mogu, nadam se da ćemo biti dobro", zaključio je Timofej Mozgov.

