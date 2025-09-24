Slušaj vest

Proslavljeni srpski košarkaš i bivši reprezentativac naše zemlje, bio je deo događaja na Malom Kalemegdanu uoči VTB Superkupa koji će biti održan 24. i 25. septembra u Beogradu.

Stefan Marković je igrao na utakmici Orlova protiv Medveda, a pre toga je odgovarao na pitanja novinara.

Dve godine je prošlo otkako je otišao u penziju.

"Dobro je, nije loše. Nisam trčao nešto specijalno ovih godina, ali okej, nije strašno. Nisam se toliko zapustio. Ništa ne radim, oko dece, sa njima sam što više mogu i to je to. Imam neke hobije i stvari koje radim za sebe i svoj neki ćef. Ostalo je sve standardno", rekao je Marković.

Gleda košarku, ali i druge sportove.

"Pratim sport, sve sportove, šta god mogu da ispratim, pratim. Apsolutno je da mi fali, to nije upitno. Od kad znam za sebe sam jurio za loptom. To je nešto što ne nestaje tek tako, neka želja niti bilo šta. To fali dosta. Ali, ima sve svoje zašto".

Nije želeo da govori o ranom ispadanju Srbije sa Evropskog prvenstva.

"Izbegao bih to pitanje na ovakvom mestu. Verujem da su sad svi iskomentarisali to. Sve što bih rekao bio bi neki klikbejt i pompezno. Ne bih o tome. Desilo se šta se desilo, život ide dalje".

Ispratio je dešavanja u Crvenoj zvezdi pred novu sezonu.

"Zvezda je dovela kvalitetne igrače, na papiru to dobro izgleda. Sad, razlika je papir i teren, treba to prilagoditi, da deluje kao jedna ekipa. Želim im svu sreću i zdravlje".

Priznaje da je, nakon odlaska u penziju, najteže bilo da se navikne na drugačiji način života.

"Mislim da je to najveći problem, taj ritam života i organizovanost koja je bila prisutna prethodnih 20 godina, sada je više nema. Brzo sam shvatio da moram da napravim rutinu u životu. Krenuo sam da treniram, deca, domaći, škole sporta, engleski. Brzo se nađe neki ritam da se prilagodi", rekao je Stefan Marković.

