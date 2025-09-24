Slušaj vest

Trenutak kada je Dubai zakoračio u ABA ligu s ambicijom da pokrene novu, istorijsku košarkašku priču mogao bi se ispostaviti kao prekretnica u regionalnom takmičenju.

Nakon debitantske sezone u regionalnom takmičenju, Dubai je dobio i otkupio pozivnicu za Evroligu, i za manje od nedelju dana igraće svoju prvu utakmicu u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju. Taj model očigledno postaje inspiracija i drugima, pa je sada na pomolu novo širenje sa Istoka.

Kako saznaje Meridian sport, jedan klub iz Saudijske Arabije ozbiljno razmatra ulazak u ABA ligu! Šeik koji stoji iza projekta već je boravio na Balkanu, a interesovanje za priključenje Jadranskoj ligi sve je izraženije.

Naravno, od ideje do konkretne realizacije ima mnogo prepreka, od logistike i kalendara, do regulativa i finansija. Podsetimo, ABA liga će u novoj sezoni brojati više klubova nego ikada – uz već poznate učesnike, uključuju se i Dubai, rumunski Kluž, te Beč iz Austrije.