Košarkaši Zvezde ubedljivo poraženi od CSKA u polufinalu VTB Superkupa.
Košarka
OGLASILI SE IZ ZVEZDE: Evo zašto Sferopulos nije dao izjavu posle poraza od CSKA
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od CSKA iz Moskve 67:89 (19:30, 20:17, 16:17, 12:25), u polufinalu VTB Superkupa.
Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos nije stao pred kamere i dao izjavu kako protokol nalaže, već je bez reči otišao ka svlačionici.
Povodom ove situacije oglasili su se iz kluba sa Malog Kalemegdana.
"Trener KK Crvena zvezda Meridianbet Janis Sferopulos nije odbio da da izjavu na kraju utakmice, već prema dogovoru odmah po izlasku sa terena nije bilo kamere, niti je bilo šta bilo spremno za davanje izjave", naveli su iz Crvene zvezde.
Reaguj
Komentariši