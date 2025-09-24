Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od CSKA iz Moskve 67:89 (19:30, 20:17, 16:17, 12:25), u polufinalu VTB Superkupa.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos nije stao pred kamere i dao izjavu kako protokol nalaže, već je bez reči otišao ka svlačionici.

Povodom ove situacije oglasili su se iz kluba sa Malog Kalemegdana.

"Trener KK Crvena zvezda Meridianbet Janis Sferopulos nije odbio da da izjavu na kraju utakmice, već prema dogovoru odmah po izlasku sa terena nije bilo kamere, niti je bilo šta bilo spremno za davanje izjave", naveli su iz Crvene zvezde.

Čima Moneke Izvor: MONDO/Nikola Lalović