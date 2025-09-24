Slušaj vest

Košarkašice Crvene zvezde nisu uspeleda se plasiraju u Evroligu.

Tim trenera Marine Maljković poražen je i u drugoj utakmici kvalifikacija od Venecije, ovog puta u gostima - 70:63 (13:20, 17:11, 19:18, 21:14).

Italijanke su u prvoj utakmici u Beogradu slavile rezultatom 79:71.

Crvena zvezda će evropsku jesen nastaviti u Evrokupu, gde će za rivale u grupi E imati ekipe Rige iz Letonije, Emlaka iz Turske i Sarlua iz Nemačke.

Mina Đorđević je bila najefikasnija sa 21 poenom (5 skokova). Kalija Hilsman je postigla 15 poena (13 skokova), a Ivon Anderson 10 (4 skoka). Dorijan Dahan Sujić je postigla osam poena, a Kendra Čeri sedam.

Kod domaćina Marijela Santuči je postigla 17 poena, Stefani Mavunga 15 (9 skokova), a Ivana Dojkić i Martina Fasina po 11 poena.

Zvezda je na sjajan način otvorila utakmicu i na krilima Mine Đorđević, koja je postigla 10 poena, povela 14:2.

Problem je predstavljala okolnost da je Ivon Anderson vrlo brzo, već posle nešto manje od tri minuta zaradila dve lične greške.

Do najveće prednosti gošće su stigle u 7. minutu kada su imale 14 poena viška - 18:4.

Venecija je do kraja četvrtine uspela da prepolovi zaostatak, ali je Zvezda i dalje imala dobrih plus sedam - 20:13.

Domaćin je bolje otvorio drugu četvrtinu i u 14. minutu prvi put stigao do vođstva - 23:22 posle poena Pase. Od tog trenutka, pa do kraja poluvremena gledali smo rezultatsku klackalicu, a na odmor su crveno-bele otišle sa minimalnom prednošću - 31:30.

Zvezda je u trećoj četvrtini u više navrata pokušavala ponovo da napravi potrebnu prednost. Išla je do pet poena, ali je uvek dozvoljavala domaćinu da se vrati u meč. Na kraju 30 minuta igre bilo je nerešeno - 49:49.

Očekivalo se da će Zvezda u preostalih deset minuta pojačati pritisak kako bi nadoknadila minus osam iz Beograda, ali se desilo suprotno.

Venecija je na krilima Santuči počela da pravi razliku i u34. minutu stigla do sedam razlike - 60:53.

Možda i ključni poen na meču bila je trojka upravo Santuči u 36. minutu za 63:57. Crvena zvezda nije uspela da se oporavi od ovog udarca, pa je domaćin na kraju zabeležio ubedljiviju pobedu od one koja mu je pripadala po igri.