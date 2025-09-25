Slušaj vest

Najbolji košarkaš na planeti, Nikola Jokić, nema nameru da napušta Denver Nagetse, tvrdi ugledni američki košarkaški novinar Zek Lav.

Somborac je letos obavestio klub iz Kolorada da neće potpisati novi utovor, a razlog je isključivo finansijske prirode, jer će narednog leta moći da zaradi mnogo više, prenosi "The Ringer".

U Denveru nisu zabrinuti zbog odluke Srbina, ubeđeni su, uprkos brojnim spekulacijama, da će Nikola ostati u klubu.

"Koliko sam čuo, niko u Denveru nije ni trepnuo, ni privatno ni javno, kada je Jokić rekao: 'Znate šta, finansijski nema smisla da to uradim ovog leta, hajde da se vratimo na tu temu sledećeg.' Nikada, ni u jednom trenutku – uprkos smenama trenera u poslednjem trenutku, promenama na rosteru, gubitku važnih igrača zbog poreza – nije bilo ni naznake da ovaj momak želi da ode u drugi tim", tvrdi Lav.

Reprezentativac Srbije imao je mogućnost da sa Nagetsima potpiše novi supermaksimalni ugovor na tri godine vredan 212 miliona dolara, ali odlučio je da to ne uradi.

Jokić je potpisao supermaksimalni ugovor koji mu važi do kraja sezone 2026/27, uz igračku opciju prema kojoj može da ga produži do kraja naredne sezone 2027/28. Trenutno će naredne sezone zaraditi 55.225.000 dolara, što bi mogao da podigne na čak 70.000.000 ukoliko sada stavi paraf na trogodišnju saradnju, ali on to neće uraditi.

Razlog je više nego jasan. Nikoli se ne žuri, jer ima opciju da zaradi dodatnih 80 miliona dolara ukoliko sačeka naredno leto.

Naime, postoji opcija da Nikola narednog leta potpiše novi supermaksimalni ugovor, koji je znatno unosniji od ovog koji trenutno ima na stolu. Ugovor bi trajao četiri godine, a Jokić bi za to vreme zaradio 293.4 miliona dolara, a u poslednjoj godini ugovora imao bi godišnju platu oko 81 milion evra.

