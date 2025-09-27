Slušaj vest

Centar ekipe iz Pireja je poručio da se nada da će Olimpijakos novu sezonu započeti osvajanjem Superkupa Grčke. Crveno-beli će u polufinalu igrati protiv Kardicasa.

"Ovo je sjajna prilika da sezonu započnemo kako treba, da pronađemo ritam, jer ćemo konačno svi biti zajedno. Imali smo nekoliko treninga i želimo da pokažemo bolju sliku u odnosu na prošlu nedelju. Bilo bi idealno da godinu započnemo trofejom", rekao je Nikola Milutinov.

Košarkaš visok 213 centimetara je igrao u Olimpijakosu nakon odlaska iz Partizana od 2015. do 2020. godine. Proveo je zatim tri sezone u moskovskom CSKA, a onda se 2023. godine vratio u Olimpijakos sa kojim je nedavno dogovorio novu saradnju.

"Bilo je mnogo razmišljanja, mnogo opcija u tom trenutku. Ali to je prošlost. Sada sam ovde, gledam napred ka novoj sezoni i srećan sam što sam ovde".

