"MNOGO RAZMIŠLJANJA, MNOGO OPCIJA..." Reprezentativac Srbije poslao jasnu poruku pred početak sezone
Centar ekipe iz Pireja je poručio da se nada da će Olimpijakos novu sezonu započeti osvajanjem Superkupa Grčke. Crveno-beli će u polufinalu igrati protiv Kardicasa.
"Ovo je sjajna prilika da sezonu započnemo kako treba, da pronađemo ritam, jer ćemo konačno svi biti zajedno. Imali smo nekoliko treninga i želimo da pokažemo bolju sliku u odnosu na prošlu nedelju. Bilo bi idealno da godinu započnemo trofejom", rekao je Nikola Milutinov.
Košarkaš visok 213 centimetara je igrao u Olimpijakosu nakon odlaska iz Partizana od 2015. do 2020. godine. Proveo je zatim tri sezone u moskovskom CSKA, a onda se 2023. godine vratio u Olimpijakos sa kojim je nedavno dogovorio novu saradnju.
"Bilo je mnogo razmišljanja, mnogo opcija u tom trenutku. Ali to je prošlost. Sada sam ovde, gledam napred ka novoj sezoni i srećan sam što sam ovde".
