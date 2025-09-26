Slušaj vest

Proslavljeni as Čikago Bulsa, Skoti Pipen, pokušao je da uporedi period u kom je on igrao sa sadašnjom košarkom u NBA ligi.

Pipen je istako da je košarka krajem osamdesetih i početkom dvedesetih bila izuzetno naporna u fizičkom smislu. Teški faulovi, kakve smo gledali u to vreme, danas nisu dozvoljeni. Igrale su se daleko jače odbrani i timovi su imali drugačiji mentalitet. Danas se sve manje pažnje pridaje defanzivi, a sve više trčanju i šutiranju trojki. Više gotovo da nema klasičnih centara, svi šutiraju za tri, i maltene svi igraju sve, bez konkretnih pozicija, smatra Pipen.

Pipen, koji je sa Čikagom osvojio šest NBA titula, pokušao je da objasni šta bi se desilo kada bi se njegovi Bulsi sastali sa šampionskom generacijom Golden Stejta, koju je predvodio sjajni Stef Kari.

"Zavisi od pravila. Ako bismo igrali po današnjim, to bi bila jedna stvar, ali ako bismo primenili ona iz 90-ih, Steph Curry ne bi bio isti košarkaš. Opet, stavite nas u njegovu eru, osećali bismo se totalno slobodno: niko vas ne drži, niko vas ne zaustavlja. Ne znam ko bi pobedio. Naš tim nije bio napravljen da ubaci 25 trojki iz 50 pokušaja po utakmici. Verovatno bi u tom odnosu snaga Warriorsi pobedili jer bi se oslonili na dva vrhunska šutera, Stepha i Kleya Thompsona. Mi smo igrali na snagu, čvrsto smo se branili. Terali smo timove da postižu samo 75 do 80 poena. Danas je to gotovo nemoguće", rekao je Amerikanac u razgovoru za "Marku".

Na pitanje kako bi se najbolji igrač današnjice Nikola Jokić snašao u njegovo vreme, Pipen je dao zanimljiv odgovor.

"Ne znam da li bi mogao da dominira. Osamdesetih i devedesetih godina smo vršili pritisak po celom terenu. Da li bi Jokić mogao da prenese loptu pod tim pritiskom? Ne znam. Naravno, Jokić može da vidi teren i veoma dobro dodaje loptu, ali nisam siguran da bi se osećao komotno u situacijama kad bi pod pritiskom trebalo da prevede loptu preko celog igrališta", smatra Skoti Pipen.

