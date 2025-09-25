Košarka
OVO SE NE DEŠAVA SVAKI DAN! Olimpijakos ostao bez centra koji nije odigrao nijedan meč za crveno-bele!
Košarkaš iz Čada Kalifa Kumađe nije više igrač Olimpijakosa, saopštio je danas grčki klub.
Kumađe (29) tako napušta Olimpijakos bez odigrane utakmice za taj tim, nakon isteka kratkoročnog ugovora koji je potpisao sa klubom iz Pireja 21. avgusta ove godine.
Olimpijakos Crvena zvezda
Centar iz Čada je prošlu sezonu započeo kao igrač Albe iz Berlina, za koju je nastupao od 2021. godine, da bi u novembru otišao u Kinu.
U svojoj poslednjoj kompletnoj evroligaškoj sezoni, 223 visoki centar je u proseku beležio 5,6 poena i 5,4 skoka.
