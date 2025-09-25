Slušaj vest

Italijanski košarkaš Akile Polonara je podvrgnut uspešnoj transplataciji koštane srži, nakon što mu je u junu dijagnostikovana mijeloidna leukemija.

"Sve je u redu sa transplatacijom", napisao je Polonara u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Akile Polonara
Akile Polonara Foto: Instagram

On je ovog avgusta potpisao za Dinamo iz Sasarija, dok je u karijeri igrao i za Virtus, Žalgiris, Efes, Fenerbahče i Baskoniju.

(Beta)

