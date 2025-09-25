Polonara (33) se prethodno izlečio od raka testisa.
Košarka
ČOVEK INSPIRACIJA! VOLJA ZA ŽIVOTOM JE ČUDO! Pobedio rak testisa, pa mu otkrivena leukemija - oglasio se iz bolnice i poslao pobedničku poruku
Italijanski košarkaš Akile Polonara je podvrgnut uspešnoj transplataciji koštane srži, nakon što mu je u junu dijagnostikovana mijeloidna leukemija.
"Sve je u redu sa transplatacijom", napisao je Polonara u objavi na društvenoj mreži Instagram.
Akile Polonara Foto: Instagram
On je ovog avgusta potpisao za Dinamo iz Sasarija, dok je u karijeri igrao i za Virtus, Žalgiris, Efes, Fenerbahče i Baskoniju.
(Beta)
