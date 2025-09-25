Slušaj vest

Košarkašice Studenta iz Niša obezbedile su učešće u Evrokupu.

Košarkašice - ženska košarka Foto: KSS / FIBA, FIBA

 "Studentkinje" su u revanšu kvalifikacija savladale kao gošće rumunski Kluž 81:73, čime su potvrdile pobedu iz Niša kada je bilo 93:78.

Uspeh je tim veći jer je niški tim posle 44 godine zaigrao u Evropi, prenosi kosarka24rs.

Tim trenera Aleksandra Jovanovića za rivale u grupi B Evrokupa će imati belgijski Namur, španski Žairis i poljski Lublin.

U ekipi Studenta najefikasnija je bila Nadežda Nedeljkov sa 22 poena (3 skoka, 3 asistencije). Ketrin Brigs je postigla 15 poena (7 skokova, 3 asistencije, 3 osvojene lopte), Nevena Vučković 11 (8 skokova), a Kijara Smit 10.

Podsetimo, Srbija će imati dva predstavnika u Evrokupu, pošto Crvena zvezda nije uspela da se kvalifikuje za Evroligu. Crveno-bele će igrati u grupi E, gde su joj rivali Riga (Letonija), Sarlua (Nemačka) i Emlak (Turska).

Sezona u Evrokupu počinje 8. oktobra.

košarkašice, ženska košarka Izvor: Kurir