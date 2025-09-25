Proslavljeni hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović preuzeće funkciju predsednika Cibone
IZ PENZIJE NA POSAO KOJI NIKO NEĆE: Euforija u Zagrebu - Bojan Bogdanović spašava Cibonu!
Nekadašnji dvostruki evropski šampion Cibona iz Zagreba već godinama se nalazi u problemima, što finansijskim, što organizacionim.
Niko nije želeo da se založi za Cibonu, da pomogne na stručan i studiozan način, ali Bojan Bogdanović je prihvatio da se izbori za budućnost "cibosa".
Bogdanović je sveži penzioner nakon svoje desetogodišnje karijere u NBA ligi gde je nosio dresove Indijane, Bruklina, Vašingtona, Detroita, Jute, Njujork Niksa...
